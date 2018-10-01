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01.10.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водители двух ВАЗов погибли в аварии на крымской дороге

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Водители автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2106 погибли в аварии, произошедшей у села Степное под Феодосией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РК.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Одному из погибших водителей было 45 лет, другому 25 лет. Пассажирка ВАЗ-2111, 2001 года рождения, а также пассажирка ВАЗ-2106, 1981 года рождения, госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести в Старокрымскую районную больницу.

По данным Управления ГИБДД по Республике Крым, за этот день в регионе произошло пять ДТП, в которых два человека погибли и семеро получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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