Водителя в Волжском застрелили за музыку в пять часов утра

В городе Волжском Волгоградской области 31-летнего мужчину убили на автомобильной парковке за громкую музыку рано утром. Трагедия произошла первого октября в пять часов утра, сообщили в Следственном комитете России.

Все произошедшее сняли на мобильный телефон жители соседнего дома. На видео двое вооруженных мужчин подходят к автомобилю, рядом с которым стоял сам водитель. Один их них вплотную подошел к мужчине и молча произвел несколько выстрелов в упор из травматического пистолета. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Стрелявшим оказался житель соседнего дома. Его задержали через несколько часов в квартире его матери. Он уже написал явку с повинной. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.