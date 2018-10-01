Американца осудили за съемки порно в Челябинске

Курчатовский суд Челябинска огласил приговор по громкому делу 65-летнего гражданина США Дэвида Лэнга, обвиняемого в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. После года закрытых судебных разбирательств подсудимому вынесен обвинительный приговор, сообщили в понедельник в судебной инстанции.

- Суд признал Лэнга виновным в совершении шести тяжких преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов с несовершеннолетними, и назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщила консультант Курчатовского суда Наталья Наумова. - От наказания за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия осужденный освобожден за истечением сроков давности уголовного преследования.

Как уже сообщала "РГ", иностранца задержали в Челябинске в конце 2015 года. Правоохранительные органы вычислили его по IP-адресу, с которого в интернете распространялись фильмы для взрослых, в том числе и с участием детей. Как выяснилось в ходе следствия, к этому моменту американец проживал в Челябинске нелегально - сроки полученной им визы истекли еще два года назад.

По месту проживания нелегала силовики обнаружили фото- и видеоаппаратуру, большое количество отснятого материала. Кроме того, следствие располагало данными о нескольких эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Однако, рассмотрев обстоятельства дела, суд переквалифицировал эти обвинения по более мягкой статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Российская помощница осужденного отделалась тремя годами условного наказания.