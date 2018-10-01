На Ямале мужчина пострадал от лап медведя

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа попал в больницу после встречи с медведем.

В пятницу пострадавшего 24-летнего ямальца доставили в больницу санавиацией. Молодой человек получил множественные раны, которые, по его словам, нанес медведь. Парня прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Надымской центральной районной больницы.

В сообщении говорится, что он выжил благодаря собаке и другу, которым удалось прогнать хищника.

Факт обращения в больницу подтвердили "РГ" сотрудники медицинского учреждения.

Напомним, специалисты МЧС рекомендуют не паниковать при встрече с диким животным, не приставать к нему и не гладить. Звери нападают только в том случае, когда ранены, испуганы или защищают потомство. Если хищник начинает наступать, ни в коем случае не следует поворачиваться к нему спиной. От зверя нужно защищаться огнем и громким шумом: кричать, свистеть или стучать палкой о дерево.