На Урале мужчина нашел на свалке секретные документы МВД

В Асбесте местный житель обнаружил на помойке архивные документы местного отделения полиции. Пост о своей находке он разместил на своей странице в "Одноклассниках".

Пользователь опубликовал фотографии с документами МВД, которые, по его словам, нашел рядом с мусорными контейнерами. Его внимание привлек непогашенные гриф "секретно", который стоял на некоторых папках. Пролистав их, уралец обнаружил не только секретные документы, но и данные по уголовным делам, приказы, а так же - сведения о сотрудниках асбестовской полиции. Мужчина попытался сообщить о находке начальнику местного отделения МВД, но тот не взял трубку.

Пост привлек внимание пользователей социальных сети. Многие в комментариях недоумевали, как секретные документы могли оказаться в мусоре, но нашлись и бывшие сотрудники местного ОВД, которые просили поискать в папках свои данные.

Как сообщил "РГ" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция проводит разбирательство по данному факту. К проверке уже подключились опытные сотрудники из подразделения собственной безопасности областного главка. Сейчас устанавливается подлинность найденных документов. Как пояснил Горелых, среди них есть как бумаги как времен Советского Союза, так и более новые. Личных дел сотрудников полиции там нет. Предположительно, найденные документы были заведены в период с 1995 по 2000 годы. Тогда должность начальника ОВД Асбеста занимал Виктор Бердников.

По одной из версий, которую сейчас отрабатывают в полиции, найденные на помойке документы - это провокация, устроенная бывшим сотрудником МВД, уволенным по отрицательным мотивам.