В Екатеринбурге более 10 тысяч человек остались без света

Пожар на электроподстанции оставил без света более десяти тысяч жителей Чкаловского района Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области, информация о возгорании на Окружной поступила в экстренные службы в 15.18 по местному времени.

Пожарные за 50 минут справились с огнем на тридцати "квадратах". Данных о пострадавших нет, но из-за ЧП во многих запитанных от станции домах отключился свет: без электричества осталась часть микрорайона Вторчермет в границах улиц 2-я Новосибирская-Окружная-Ферганская-Селькоровская. В общей сложности - чуть более десяти тысяч человек.

"В целях безопасности энергетики отключили подстанцию "Керамик". Для электроснабжения социально значимых объектов электросетевая компания готовит к развороту дизель-генераторы. Проводится оценка объемов технологического нарушения и составляется график ремонтно-восстановительных работ", - передает пресс-служба МРСК Урала.