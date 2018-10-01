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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителям микрорайона в Екатеринбурге вернули электричество

Текст: Татьяна Воробьева

Почти всем жителям екатеринбургского микрорайона Вторчермет, в понедельник попавшим под отключение электроэнергии из-за происшествия на подстанции, вернули свет.

"Более 8 тысяч человек получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения. Оставшаяся часть населения будет запитана в ближайшие часы", - сообщили в пресс-службе МРСК Урала.

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Напомним, ранее из-за пожара было зафиксировано технологическое нарушение в работе оборудования подстанции "Керамик". Порядка десяти тысяч жителей улиц 2-я Новосибирская, Окружная, Ферганская и Селькоровская остались без света.

В данный момент энергетики подключают передвижные резервные источники электроснабжения. От дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения.

В причинах технологического нарушения будет разбираться специально созданная комиссия.

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