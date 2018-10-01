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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Охота на треноги

В Зауралье водители нападают на операторов фотокамер
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
В Курганской области участились случаи нападений на операторов, фиксирующих нарушения ПДД с помощью передвижных фотокамер. Злоумышленники уничтожают оборудование. Полиция не может найти хулиганов, в возбуждении уголовных дел отказывает.

Павел Антропов как обычно заступил на дежурство с радаром на окраине города Далматово. Его точка располагалась как раз напротив здания мировых судей. Подъехала "девятка". В ней - двое мужчин. И сразу с претензиями: мол, из-за вас много штрафов. "Вас никто не заставляет гонять", - отреагировал Павел. Водителю ответ не понравился. Он подошел к автомобилю оператора, открыл дверь и ударил. Завязалась драка. Павел с переломом челюсти попал в больницу. Написал заявление в полицию. Но там, по его словам, отказались поначалу возбуждать уголовное дело, предлагали пойти с дебоширами на мировую. Парень не согласился.

В Приамурье завели уголовное дело о нападении на сотрудника ГИБДД

- Я выполнял свою работу и ничего плохого не сделал, - рассказал "РГ" Павел. - Из-за агрессивности этих людей я надолго выбыл из строя, поэтому ни о каком примирении речи быть не могло.

Дело все-таки завели. Один участник уже осужден по административной статье - мировой суд оштрафовал его на 5000 рублей. А вот зачинщику драки придется серьезно отвечать. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Правда, разбирательства затянулись. Когда уже были назначены слушания, по словам Павла, дело передали другому судье. Два раза уже объявляли заседания, оба не состоялись.

В Кургане мужчина напал с топором на полицейского

Это пока единственное уголовное дело, возбужденное по фактам нападения на операторов камер. Сергей Харин, глава одной из двух компаний, выигравших госконтракт на фиксацию нарушений в регионе, рассказал, что с сентября прошлого года они зафиксировали около ста инцидентов. Злоумышленники ломают оборудование, разбивают стекла и прокалывают колеса на автомобилях его сотрудников. Так, на трассе "Иртыш" некий водитель притормозил возле поста дежурного и выстрелил из пневматики в лобовое стекло. Двое других мужчин, угрожая оператору монтировкой, покорежили дорогостоящий фоторадарный комплекс. Пострадавшие обращаются в полицию, но там, по словам Харина, признаков состава преступлений не видят и в возбуждении уголовных дел отказывают. У полицейских иное мнение. "В 2017-2018 годах по фактам повреждения имущества организации, осуществляющей фотовидеофиксацию административных правонарушений, и противоправных действий в отношении ее сотрудников поступило 9 обращений, - сообщили в УМВД России по Курганской области. - По четырем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. По одному возбуждено уголовное дело. В остальных случаях административное производство по фактам повреждения чужого имущества прекращено в связи с неустановлением лиц, их совершивших". Ссылка полиции на последнее обстоятельство вызывает улыбку: правонарушителей легко установить по номерам машин, к тому же вся картина инцидентов есть на видеорегистраторах.

На трассе "Иртыш" некий водитель выстрелил из пневматики в лобовое стекло машины оператора

- Оператор - это официальный работник организации, уполномоченной фиксировать нарушения ПДД, - говорит член областной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Виталий Вандровский. - В таком случае у всех операторов с камерами должна быть униформа, табличка с именем и названием компании. А главное, их должно быть видно. А они что делают? Прячутся в кустах, как будто жертву поджидают. Конечно, это злит. Раньше, кстати, инспекторов ГАИ тоже не жаловали за то, что прятались в кустах. Сейчас патрульные машины видно издалека, отношение водителей к ним стало доверительнее. Что мешает частникам поступать так же?

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