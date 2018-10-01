В Курганской области участились случаи нападений на операторов, фиксирующих нарушения ПДД с помощью передвижных фотокамер. Злоумышленники уничтожают оборудование. Полиция не может найти хулиганов, в возбуждении уголовных дел отказывает.

Павел Антропов как обычно заступил на дежурство с радаром на окраине города Далматово. Его точка располагалась как раз напротив здания мировых судей. Подъехала "девятка". В ней - двое мужчин. И сразу с претензиями: мол, из-за вас много штрафов. "Вас никто не заставляет гонять", - отреагировал Павел. Водителю ответ не понравился. Он подошел к автомобилю оператора, открыл дверь и ударил. Завязалась драка. Павел с переломом челюсти попал в больницу. Написал заявление в полицию. Но там, по его словам, отказались поначалу возбуждать уголовное дело, предлагали пойти с дебоширами на мировую. Парень не согласился.

- Я выполнял свою работу и ничего плохого не сделал, - рассказал "РГ" Павел. - Из-за агрессивности этих людей я надолго выбыл из строя, поэтому ни о каком примирении речи быть не могло.

Дело все-таки завели. Один участник уже осужден по административной статье - мировой суд оштрафовал его на 5000 рублей. А вот зачинщику драки придется серьезно отвечать. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Правда, разбирательства затянулись. Когда уже были назначены слушания, по словам Павла, дело передали другому судье. Два раза уже объявляли заседания, оба не состоялись.

Это пока единственное уголовное дело, возбужденное по фактам нападения на операторов камер. Сергей Харин, глава одной из двух компаний, выигравших госконтракт на фиксацию нарушений в регионе, рассказал, что с сентября прошлого года они зафиксировали около ста инцидентов. Злоумышленники ломают оборудование, разбивают стекла и прокалывают колеса на автомобилях его сотрудников. Так, на трассе "Иртыш" некий водитель притормозил возле поста дежурного и выстрелил из пневматики в лобовое стекло. Двое других мужчин, угрожая оператору монтировкой, покорежили дорогостоящий фоторадарный комплекс. Пострадавшие обращаются в полицию, но там, по словам Харина, признаков состава преступлений не видят и в возбуждении уголовных дел отказывают. У полицейских иное мнение. "В 2017-2018 годах по фактам повреждения имущества организации, осуществляющей фотовидеофиксацию административных правонарушений, и противоправных действий в отношении ее сотрудников поступило 9 обращений, - сообщили в УМВД России по Курганской области. - По четырем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. По одному возбуждено уголовное дело. В остальных случаях административное производство по фактам повреждения чужого имущества прекращено в связи с неустановлением лиц, их совершивших". Ссылка полиции на последнее обстоятельство вызывает улыбку: правонарушителей легко установить по номерам машин, к тому же вся картина инцидентов есть на видеорегистраторах.

На трассе "Иртыш" некий водитель выстрелил из пневматики в лобовое стекло машины оператора

- Оператор - это официальный работник организации, уполномоченной фиксировать нарушения ПДД, - говорит член областной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Виталий Вандровский. - В таком случае у всех операторов с камерами должна быть униформа, табличка с именем и названием компании. А главное, их должно быть видно. А они что делают? Прячутся в кустах, как будто жертву поджидают. Конечно, это злит. Раньше, кстати, инспекторов ГАИ тоже не жаловали за то, что прятались в кустах. Сейчас патрульные машины видно издалека, отношение водителей к ним стало доверительнее. Что мешает частникам поступать так же?