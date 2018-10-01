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Рубрика: Происшествия

Проверил и сел

За некачественные экспертизы и "левые" сертификаты предложено уголовное наказание
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
За некачественную оценку и даже торговлю пожарными сертификатами соответствия предлагают сажать в тюрьму. С такой инициативой выступили в МЧС. При этом спасатели признают, что проблема родилась не вчера и справиться с этой бедой будет непросто.

- У нас есть проблема: эксперты, которые получили право осуществлять независимую оценку риска, бывает, торгуют этими бумажками. В дальнейшем мы планируем такой состав преступлений материализовать в Уголовном кодексе с уголовно-правовыми последствиями, - такое громкое заявление сделал на прошедшей коллегии МЧС России директор департамента надзорной и профилактической деятельности спасательного ведомства Ринат Еникеев.

Законопроект МЧС находится в разработке. Предложение простое: сажать экспертов, если на объектах, где они проводили оценку, в дальнейшем люди пострадали от пожара. Ринат Еникеев, правда, не уточнил, какой размер наказания планируется установить.

В настоящее время, согласно КоАП РФ, нарушения экспертом оценки пожарного риска либо неверная оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности наказывается штрафом до 20 тысяч рублей или влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

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Практика уже показала, что такое мягкое наказание не останавливает тех, кто за выдачу всего одного "нужного" сертификата может получить сотни тысяч рублей в карман. А сколько таких объектов можно "оценить" за несколько лет службы? И ведь не каждый из этих объектов обязательно сгорит, то есть у таких продажных экспертов есть все шансы долгое время самим не погореть.

Как же быть? Ведь введение уголовной ответственности - тоже не панацея. Скажем, задохнувшихся и сгоревших людей не вернуть, а родственникам погибших не особо полегчает, если на руках эксперта защелкнутся наручники.

Об этом, кстати, задумывались в МЧС еще когда горела "Хромая лошадь", да и раньше, когда горели дома престарелых и психдиспансеры в 2007-2008 годах. Тогдашний министр Сергей Шойгу, выступая на специальном селекторном совещании, проведенном по поручению президента РФ в феврале 2009 года, предложил ужесточить требования к системам противопожарной защиты, обеспечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии в полностью автоматическом режиме без участия человека.

"В 2009-2010 годах все объекты социальной защиты должны быть переведены на новый вид сигнализации, которая должна указывать этаж и место, где произошел пожар, а также выводить сигнал на пульт пожарной части, а не на пульт дежурного самого объекта социальной защиты. Это позволит сократить время реагирования в 4 раза", - сказал тогда Сергей Шойгу.

Так и было сделано. Статистика пожаров на социальных объектах после этого резко пошла на спад. Но впоследствии проявились, так сказать, дополнительные трудности. Во-первых, на введенных в эксплуатацию объектах стали выявлять полностью "левые" сертификаты, а некоторые сгоревшие объекты вообще не были введены в эксплуатацию. Хотя прекрасно до этого функционировали годами и порой в центре города буквально под носом у всех надзорных и контролирующих служб.

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А случай с "Зимней вишней" показал, что жесткие противопожарные требования, которые были введены в 2009 году приказом № 743 МЧС России для социальных объектов, не распространяются на торговые центры, дискотеки, ночные клубы.

Поэтому некоторые сотрудники МЧС, так сказать, из бывших, справедливо указывают на то, что уголовная ответственность уголовной ответственностью, когда ее введут, неясно, но сейчас гораздо проще было бы распространить действие того 743-го приказа на все объекты с массовым пребыванием людей. Для этого не надо подключать Госдуму и вносить изменения в законодательство. Хотя и ужесточать ответственность для экспертов тоже мера не лишняя. Но это дело не быстрое. К тому же депутаты могут с ней и не согласиться. А наводить порядок с пожарной безопасностью, как говорится, надо было еще вчера.

Офицеры "из старой гвардии" также обращают внимание на то, что действующее законодательство позволяет в полной мере обеспечить надежный уровень противопожарной безопасности. Помимо уже упомянутого ключевого в данной сфере приказа, принят и действует Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дополнения и изменения к нему.

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Допустим, если бы прописанные в этих документах жесткие требования были обязательными не только для социальных объектов, а вообще для всех зданий с массовым пребыванием людей, то в тот момент, когда протекла крыша "Зимней вишни" и закоротило проводку над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, тревожный сигнал поступил бы в пожарную часть Кемерово еще до того, как посетители центра почувствовали бы дым. Не сидел бы сейчас в СИЗО охранник, потому что в его обязанность не входило бы нажимать кнопку и ретранслировать сигнал пожарным. Это бы сделала умная автоматика сама. И в таком случае у "Зимней вишни" могли бы быть хоть десять "левых" сертификатов, но люди бы были живы. Хотя и введение уголовной ответственности за выдачу любых "липовых" документов как дополнительная мера тоже сыграла бы свою роль.

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