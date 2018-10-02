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02.10.2018 19:46
Рубрика: Происшествия

Пропавшая улика

Арестован следователь, у которого исчезли 50 миллионов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7683 (220)
До второго ноября отправился в следственный изолятор Антон Ходько - бывший следователь Следственного департамента МВД России.
Вместе с наличными из уголовного дела пропали протоколы изъятия этих денег. Фото: photoxpress Вместе с наличными из уголовного дела пропали протоколы изъятия этих денег. Фото: photoxpress
Вместе с наличными из уголовного дела пропали протоколы изъятия этих денег. Фото: photoxpress

Вчерашнего следователя арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству следствия.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ, история исчезнувших миллионов началась в июле 2016 года.

Тогда во время обысков по одному уголовному делу следователями МВД были обнаружены и изъяты солидные денежные средства, которые были переданы руководителю следственной группы Антону Ходько.

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Деньги - вещественные доказательства по уголовном делу - он хранил в сейфе своего служебного кабинета. И это было незаконно.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, Ходько, положив деньги в сейф кабинета, "не доложил в установленном порядке руководству об изъятых деньгах, не осмотрел и не организовал их осмотр, не передал на ответственное хранение, то есть умышленно не принял мер по обеспечению сохранности".

Впоследствии, как уверяют в СКР, Ходько присвоил вверенные ему деньги. Они были в разных валютах - 1,5 миллиона рублей, 740 100 долларов и 59 500 евро. По курсу валют, установленному ЦБ РФ на 5 июля 2016 года, общая сумма похищенного составляла более 50 миллионов рублей.

О том, что следователь действовал сознательно, уверяют в СКР, говорит тот факт, что Ходько после совершения хищения длительное время был в отпусках, "тем самым принимая меры по сокрытию совершенного преступления, после чего уволился".

Об исчезновении денег стало известно только в сентябре 2017 года. 28 сентября Ходько был задержан и на следующий день по ходатайству следствия взят судом под стражу.

В СИЗО он пробудет до 2 ноября. То есть задержан он чуть больше чем на месяц. Бывшему следователю уже предъявлено обвинение в особо крупной растрате (это часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).

Кстати, когда в 2017 году Ходько был уволен из органов внутренних дел, его допрашивали по этому делу, а спустя несколько месяцев он прошел проверку на полиграфе.

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В СК не называют фамилию человека, у которого изъяли эти деньги. Но по сведениям СМИ, пропавшие миллионы принадлежали семье исполнительного директора ПАО "Промспецстрой Групп" Кадыра Караханова. Он фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве Спецстроя.

Ему вменяли мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.

Пачки в разной валюте следователи тогда нашли в квартире и в банковских ячейках членов семьи Караханова.

По неподтвержденной официально информации, пропажа обнаружилась после передачи дела из Следственного департамента МВД в Главное военно-следственное управление СКР. Оказалось, что вместе с деньгами из уголовного дела исчезли протоколы изъятия денег.

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