Генпрокуратура направила в суд дело о хищении в "Седьмой студии"

"Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова", - сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.

Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как отметили в Генпрокуратуре, по данным предварительного следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 годы похитили часть бюджетных денежных средств, выделенных Министерством культуры Серебренникову на финансирование его творческого проекта "Платформа" по поддержке развития и популяризации современного искусства. Как установили следователи, по указанию Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта, и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 миллионов рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы.

"Данные денежные средства Серебренников и другие лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом, соучастники предоставляли в Минкультуры подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, которые без надлежащей проверки согласовывались руководителем Департамента министерства Апфельбаум и служили основанием для перечисления средств федерального бюджета.

В Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.