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Рубрика: Происшествия

Запретный метод

Прокуратура проверила все колонии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7683 (220)
По результатам масштабных прокурорских проверок в учреждениях ФСИН возбуждено 20 уголовных дел.

Как сообщил в эфире интерактивного канала Генпрокуратуры официальный представитель ведомства Александр Куренной, в СИЗО и колониях было выявлено почти 65 тысяч нарушений законов. Уголовные дела возбуждены в Коми, Марий Эл, Мордовии, в Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областях и касаются превышения должностных полномочий сотрудниками системы исполнения наказания. По результатам проведенных проверок было внесено 4 тысячи протестов и более 15 тысяч представлений. Осуждено 83 сотрудника уголовной исполнительной системы.

Кроме того, директору ФСИН Геннадию Корниенко по фактам применения в местах заключения незаконных методов воздействия внесено два представления об исправлении нарушений закона. Всего за время двухмесячной проверки к прокурорам обратились более 350 осужденных с жалобами о применении против них физической силы и специальных средств.

Фото: depositphotos.com
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В августе на коллегии надзорного ведомства Генпрокурор Юрий Чайка поручил провести доскональный анализ жалоб и ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При этом Чайка заявил, что при наличии оснований необходимо инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц. Кроме того, он обязал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, и прокуроров, с ними согласившихся.

Поводом для масштабных проверок послужила опубликованная 20 июля видеозапись с регистратора одного из сотрудников колонии. На видео, которое было датировано июнем 2017 года, были кадры показательного избиения "в воспитательных целях" осужденного Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий против 12 бывших сотрудников колонии, 11 из них в настоящий момент заключены под стражу.

Кроме того, Александр Куренной озвучил позицию Генпрокуратуры в отношении так называемого "лондонского списка" скрывающихся за рубежом российских предпринимателей.

"Мы не согласны с позицией, которую высказывают защитники бизнеса в отношении всех фигурантов этого списка. Там есть люди, которые, по нашему мнению, не имеют права быть в этом списке и которых вообще сложно назвать бизнесменами", - сказал официальный представитель надзорного ведомства.

Прокуратура проанализировала "лондонский список" скрывающихся за рубежом бизнесменов

При этом, по его словам, каждый конкретный случай досконально разбирается в Генпрокуратуре. Как отметил Куренной, если человек должен понести в соответствии с законом наказание, то он тоже должен вернуться и оказать максимальную помощь следствию. Как результат - он будет либо освобожден от уголовного преследования, либо понесет заслуженное наказание. При этом представитель надзорного ведомства заявил, что прокуратура в любом случае будет добиваться того, чтобы к вернувшимся фигурантам списка по возможности не применялся арест.

Так называемый "список Титова" - Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, был составлен в феврале 2018 года после встречи омбудсмена в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Список насчитывает порядка 40 фамилий.

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