Дело Дмитрия Грачева передано в суд

В Московской области перед судом предстанет местный житель Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук. Ему предъявлено обвинение в совершении трех тяжких преступлений.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Врадий, подсудимого обвиняют в похищении человека, причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Все эти преступления были совершены в конце прошлого года. Грачев приревновал молодую супругу Маргариту, вывез ее в лес и пригрозил убить. Напуганная девушка обратилась в полицию, но участковый написал "отказную". Сразу после этого Грачев снова увез жену в безлюдное место и отрубил ей топором кисти рук.

Московские врачи во время многочасовой операции смогли пришить пациентке одну кисть. А в Германии Маргарите установили современный роботизированный протез. "РГ" сообщала, что деньги на дорогостоящую операцию за границей собрали сами жители Серпухова на благотворительных акциях.

Тем временем Дмитрий Грачев ожидает суда в следственном изоляторе. Ему грозит длительное лишение свободы. Уголовное дело о халатности расследуют и в отношении бывшего полицейского, который ранее не привлек Грачева к ответственности.