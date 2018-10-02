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02.10.2018 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грабили с обрезами

Дело банды дошло до суда
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7683 (220)
В Московский областной суд из Генпрокуратуры РФ 2 октября поступило уголовное дело девяти граждан Молдавии, обвиняемых в разбойных нападениях на территории российского столичного региона.

В утвержденном заместителем главы надзорного ведомства обвинительном заключении отмечается, что фигуранты дела обвиняются в бандитизме по статье 209 УК РФ, в разбое по статье 162 УК РФ, в краже по статье 158 УК РФ, а также в хищении оружия и боеприпасов по статье 226 УК РФ.

Членов новгородской банды осудили за убийство, кражи и разбой

По версии следствия, с 2008 года по 2016 год на территории Москвы и Московской области злоумышленники совершили 16 разбойных нападений. Практически при каждом нападении бандиты использовали для запугивания людей огнестрельное оружие. Следствие считает доказанным факт того, что в результате разбойных нападений и краж преступники завладели имуществом потерпевших как минимум на 172 миллиона рублей. Дело в том, что по некоторым эпизодам в отношении сбежавших членов банды расследование продолжается, поэтому не по всем кражам у следствия есть полная ясность.

А руководитель банды Николай Крецу, также гражданин Молдавии, еще обвиняется и в хищении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Суд вынес приговор членам банды GTA

Он знакомился с земляками, которые работали строителями или прислугой у владельцев коттеджей, узнавал расположение комнат, а затем организовывал налеты.

Напомним, несколько лет назад в Подмосковье уже была осуждена этническая банда, состоявшая из граждан Молдавии, на счету которой не только налеты, грабежи, но и убийство. Руководили бандой житель Одинцовского района Александр Савин, уже судимый за бандитизм, и Валериу Мериакре, ранее служивший в войсках специального назначения.

В банде состояли гастарбайтеры, работавшие на стройках в Московской области.

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