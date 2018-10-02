2 октября стало известно, что громкое дело о крупных хищениях в "Седьмой студии" рассмотрит Мещанский районный суд столицы.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу режиссера и руководителя программы "Платформа" Кирилла Серебренникова, бывшего генпродюсера "Седьмой студии" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, другого экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, продюсера Екатерины Вороновой, а также бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

В отдельное производство было выделено дело главного бухгалтера некоммерческого объединения "Седьмая студия" Нины Масляевой. Ее будут судить в особом порядке.

В бегах за границей находится объявленная в розыск Воронова. Судить ее будут после того, как вернут в Россию.

Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, а точнее в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По данным следствия, из выделенных государством 214 миллионов рублей на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" всего было похищено 133 миллиона рублей.

Серебренников и большинство фигурантов дела находятся под домашним арестом. Представитель следствия заявил, что оснований для отмены меры пресечения нет, так как он обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе группы лиц. По словам следователя, защитники и обвиняемый ознакомились со всеми материалами дела.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей

Под подпиской о невыезде находится только Малобродский.

По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области, и в настоящее время расследование полностью завершено.