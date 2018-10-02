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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лишили пожизненно

Мосгорсуд отказался возвращать права Маре Багдасарян
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7683 (220)
Рассмотрев 2 октября апелляционную жалобу Мары Багдасарян на решение Дорогомиловского суда о лишении ее водительских прав, Мосгорсуд признал это решение законным.

Напомним, Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", которые транслировали в интернет, как удирают от полицейского патруля. После этой истории Багдасарян неоднократно задерживалась за другие нарушения Правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы.

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Однако девушка стала игнорировать полученное наказание. За это суд отправил ее под административный арест на 15 суток. Позже она представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Это не помогло - по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.

Ранее в мае Дорогомиловский суд отказался удовлетворить исковое заявление Мары Багдасарян, в котором она просила признать незаконным отказ одного из отделений столичного ГИБДД в выдаче ей нового водительского удостоверения. Также она просила суд обязать ГИБДД устранить допущенное, по ее мнению, нарушение и выдать ей документы. В материалах, предоставленных в суде, было также заключение врачебной комиссии, согласно которым у Багдасарян "отсутствуют показания к управлению транспортным средством".

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За год до этого Савеловский суд удовлетворил иск прокурора о бессрочном лишении водительских прав Багдасарян по состоянию здоровья, поскольку девушка страдает эпилепсией. Суд согласился с доводами прокуратуры, что согласно закону право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя. Позже отец стритрейсерши заявил, что поставленный его дочери диагноз был врачебной ошибкой.

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