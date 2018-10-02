Рассмотрев 2 октября апелляционную жалобу Мары Багдасарян на решение Дорогомиловского суда о лишении ее водительских прав, Мосгорсуд признал это решение законным.

Напомним, Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", которые транслировали в интернет, как удирают от полицейского патруля. После этой истории Багдасарян неоднократно задерживалась за другие нарушения Правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы.

Однако девушка стала игнорировать полученное наказание. За это суд отправил ее под административный арест на 15 суток. Позже она представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Это не помогло - по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.

Ранее в мае Дорогомиловский суд отказался удовлетворить исковое заявление Мары Багдасарян, в котором она просила признать незаконным отказ одного из отделений столичного ГИБДД в выдаче ей нового водительского удостоверения. Также она просила суд обязать ГИБДД устранить допущенное, по ее мнению, нарушение и выдать ей документы. В материалах, предоставленных в суде, было также заключение врачебной комиссии, согласно которым у Багдасарян "отсутствуют показания к управлению транспортным средством".

За год до этого Савеловский суд удовлетворил иск прокурора о бессрочном лишении водительских прав Багдасарян по состоянию здоровья, поскольку девушка страдает эпилепсией. Суд согласился с доводами прокуратуры, что согласно закону право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя. Позже отец стритрейсерши заявил, что поставленный его дочери диагноз был врачебной ошибкой.