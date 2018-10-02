Новый вид мошенничества появился в столице. Это признали в одном из крупных банков, в офисе которого был зафиксирован один из случаев. Выглядит это как убедительный мини-спектакль. Его разыгрывает молодой мужчина в отделении банка, причем обязательно когда само финансовое учреждение уже закрыто, а работает лишь помещение с банкоматами. Зашедшие обналичить свои средства с карт ненароком выслушивают историю о сложной ситуации, в которую попал мужчина из-за так не вовремя сломавшегося банкомата. Выглядит все очень достоверно, поскольку банкоматы нередко выходят из строя и, бывает, при этом "съедают" чьи-то кредитки.

Мошенник звонит в банк, как это сделал бы в подобной ситуации любой из нас. И рассказывает оператору, что именно в этот момент у него рожает жена, а он забежал снять денег на такси, но банкомат не выдал ни денег, ни карту обратно. Хотя в действительности этого звонка и не было, разговор велся с молчащим телефоном. А слушатели - другие посетители банка. Расчет на то, что у стоящих рядом возникнет желание помочь человеку в экстренной ситуации. Причем и нужно-то ему не так много. Кстати, этот момент аферистом тоже продуман. Просит мошенник, как правило, около 2 тысяч рублей. Поскольку уголовная ответственность в подобных случаях наступает только при хищениях сумм более 2.5 тысяч рублей.

Жертвой подобной аферы на днях стал коллега корреспондента "РГ" Игорь, когда отправился вечером в офис банка возле станции метро "Китай-город". В помещении было два банкомата - дальний от входа работал, а ближний - нет. У него светился белый экран. У дальнего возились двое мужчин, возле сломанного - стоял молодой человек приличного внешнего вида. Журналист спросил его о том, кто последний. Тот ответил, что он не стоит в очереди, поскольку у него проблема - банкомат "съел" карточку. После этого мужчина стал звонить в банк и разговаривать с оператором.

Он рассказал, что у него жена рожает раньше срока, он забежал снять денег на такси, нажал на выдачу наличных, а банкомат сломался. Еще оказалось, что у мужчины осталось 2 процента зарядки на мобильном, и вскоре он не сможет позвонить ни жене, ни в банк.

Игорь рассказал, что не так давно с ним произошла похожая история. Только без рожающей жены. У него тоже банкомат забрал 40 тысяч рублей. Пришлось звонить в банк, долго ругаться. Деньги вернули, но только через несколько дней.

Поняв, что разговор незнакомца с оператором не дал эффекта, и, войдя в его положение, журналист сам подошел к молодому человеку. Он расспросил его про роддом, сколько по времени до него ехать и на каком транспорте удобней. Наконец, сколько минимум денег тому необходимо, чтобы добраться до супруги. Тот все подсчитал и озвучил сумму в 1600 рублей.

При этом мужчина показал паспорт (фотографировать журналист его, к сожалению, не стал) и попросил номер карты, на которую он сможет в понедельник вернуть деньги. Игорь записал номер мобильного мужчины, кинул туда смс с номером своей карты, и, распрощавшись, ушел. В понедельник деньги на карту не вернулись. Номер мобильного незнакомца оказался заблокирован.

"Я понимаю, что сглупил, ведь я ему сам предложил деньги. Просто был в похожей ситуации, поэтому стало жалко человека. Кроме того, у меня у самого жена недавно родила дочь, да и рассказывал он слишком уж убедительно", - рассказал Игорь.

Корреспондент "РГ" обратился в пресс-службу банка, в котором произошел инцидент. Ведь нельзя было исключать, что история, которую рассказал коллеге незнакомец, правдивая. Просто деньги по какой-то причине он решил не возвращать своему добродетелю. "Указанный банкомат не работал в указанный день в течение примерно 6 часов и не по причине застрявшей карты", - ответили в банке, признав, что мужчина, крутившийся возле сломанного банкомата, - аферист.

"Формально действия молодого человека попадают под признаки мошенничества - хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, - прокомментировал "РГ" управляющий партнер юридической фирмы Роман Скляр. - Однако в силу малозначительности ущерба мошенник не будет привлечен к уголовной ответственности".

Если впоследствии в течение года аферист будет пойман повторно, то против него уже смогут возбудить дело

Поскольку, пояснил эксперт, уголовная ответственность наступает при хищении суммы свыше 2500 рублей. Ответственность же за мелкое хищение предусмотрена статьей 7.27 Кодекса об административных правонарушений РФ. За это правонарушителю грозит штраф, административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Но, по словам юриста, обращаться в полицию все-таки следует. Поскольку, если впоследствии в течение года аферист будет пойман повторно, то против него уже смогут возбудить дело.

"Когда сам предложил и отдал деньги - это не значит, что человека не обманули, поскольку специально была создана такая ситуация, при которой добропорядочный гражданин предложил помощь. В качестве примера можно привести многочисленные фальшивые фонды помощи, которые не имеют реальной цели оказать поддержку кому-либо, а специально создаются с целью хищения пожертвований", - отметил Роман Скляр.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"