Полицейские задержали банду "щипачей" в московском метро

Полицейские задержали банду "щипачей", промышлявших кражами дорогих гаджетов в московском метро.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, одного из подозреваемых задержали на месте преступления, а второго - во время спецоперации. Выяснилось, что первому предполагаемому грабителю 24 года, его подельнику - 21. Причем младший ранее был судим за подобные преступления.

На допросе мошенники признались, что на преступления их толкнула бедность. Они подробно рассказали, как грабили москвичей в метро. Парни еще у дверей вагона выбирали потенциальную жертву - пассажира с дорогим гаджетом. Один из грабителей вырывал смартфон и убегал. Если потерпевший замечал кражу, его отвлекал сообщник.

Уголовное дело возбуждено по статье 161 УК РФ - "Грабеж". Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.