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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завершил расследование дела отрубившего жене кисти рук Грачева

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет по Московской области объявил об окончании расследования уголовного дела Дмитрия Грачева. Этот человек стал известен после того, как отрубил кисти рук своей жене. Судить изувера будут в Серпуховском районе Подмосковья.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

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- Следователем следственного отдела по городу Серпухову завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Грачева. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. "б, з" ч.2 ст.111 УК РФ), а также похищении (ч.2 ст. 126 УК РФ - 2 эпизода) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).

По версии следствия, расправиться с женой Грачев решил в декабре 2017 года. К супруге - Маргарите Грачевой он "испытывал неприязненные отношения на почве ревности". Все случилось 11 декабря. В тот день ревнивец отобрал у жены мобильный телефон, и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес. Затем мужчина вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук. С точки зрения Уголовного кодекса - это тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это преступление не единственное - за месяц до содеянного Грачев уже похищал свою супругу - также вывозил ее в лес и угрожал убийством. После этого, Маргарита Грачева написала заявление в полицию. Но 8 декабря 2017 года участковый "без достаточности проведенных проверочных мероприятий" вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мнению участкового, в действиях Дмитрия Грачева не было состава преступления.

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Как заявили в СК, принятым решением полицейский нарушил Конституционное право Маргариты Грачевой на защиту от преступных посягательств. И именно этот отказ стал тем обстоятельством, которое "повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления".

Такое жесткое заключение СКР на отписку участкового доказывает тот факт, что спустя два дня после вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела, Грачев и совершил свое злодеяние по отношению к супруге.

На данный момент против участкового расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), а дело Дмитрия Грачева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

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