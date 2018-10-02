СК завершил расследование дела отрубившего жене кисти рук Грачева

Следственный комитет по Московской области объявил об окончании расследования уголовного дела Дмитрия Грачева. Этот человек стал известен после того, как отрубил кисти рук своей жене. Судить изувера будут в Серпуховском районе Подмосковья.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

- Следователем следственного отдела по городу Серпухову завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Грачева. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. "б, з" ч.2 ст.111 УК РФ), а также похищении (ч.2 ст. 126 УК РФ - 2 эпизода) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).

По версии следствия, расправиться с женой Грачев решил в декабре 2017 года. К супруге - Маргарите Грачевой он "испытывал неприязненные отношения на почве ревности". Все случилось 11 декабря. В тот день ревнивец отобрал у жены мобильный телефон, и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес. Затем мужчина вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук. С точки зрения Уголовного кодекса - это тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это преступление не единственное - за месяц до содеянного Грачев уже похищал свою супругу - также вывозил ее в лес и угрожал убийством. После этого, Маргарита Грачева написала заявление в полицию. Но 8 декабря 2017 года участковый "без достаточности проведенных проверочных мероприятий" вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мнению участкового, в действиях Дмитрия Грачева не было состава преступления.

Как заявили в СК, принятым решением полицейский нарушил Конституционное право Маргариты Грачевой на защиту от преступных посягательств. И именно этот отказ стал тем обстоятельством, которое "повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления".

Такое жесткое заключение СКР на отписку участкового доказывает тот факт, что спустя два дня после вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела, Грачев и совершил свое злодеяние по отношению к супруге.

На данный момент против участкового расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), а дело Дмитрия Грачева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.