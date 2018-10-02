В Подмосковье на "сходке" задержали 29 авторитетов

В Московской области полиция пресекла "сходку" авторитетов в одном из ресторанов под Истрой.

Как сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, во время спецоперации при поддержке бойцов спецотряда "Гром" в деревне Трусово были задержаны 29 мужчин. По предварительным данным, в заведении собрались люди, занимавшиеся покровительством местных бизнесменов.

Всех задержанных доставили в отделение, сняли у них отпечатки пальцев. А у двоих приезжих из Средней Азии нашли героин. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, подозреваемым грозит 15 лет заключения. На время следствия они взяты под стражу.