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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Они нам не гости

В Подмосковье собрались криминальные главари этнических банд
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7683 (220)
Подмосковная деревня Трусово Истринского района стала местом сбора так называемой сходки - лидеров этнических преступных группировок. В одном из ресторанов встретились авторитетные представители некоторых диаспор, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей. То есть вымогательством и рэкетом. Видимо, авторитеты делили сферы влияния.

Начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию об этой встрече. При поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" приятную вечеринку прервали. Задержаны и доставлены в отделение полиции 29 мужчин. У них взяли отпечатки пальцев, установили личности, проверили причастность к правонарушениям и преступлениям.

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- При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, - рассказала Татьяна Петрова. - Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали о наблюдаемом очередном витке этнической преступности. Нет, речь идет не о всплеске, а о качественных изменениях. Ежегодно в России выявляют и ликвидируют от 400 до 600 этнических преступных группировок, привлекают к уголовной ответственности от 500 до 2000 человек. Причем количество преступлений уменьшилось в разы. Если еще десять лет назад "гости" Москвы ежегодно совершали около двух тысяч убийств, то сейчас - не более трехсот. Впрочем, это слабое утешение.

По словам экспертов, стирается давно сложившаяся специализация этнических банд.

Так скажем, выходцы из Азии занимались воровством с оптовых складов и коттеджных поселков. Что логично: их земляки работают там грузчиками, строителями, разнорабочими и по совместительству - наводчиками. Еще их "конек" - наркоторговля.

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Бандиты из Азербайджана промышляли похищением людей, из Грузии - квартирными кражами, из Молдавии - разбойными нападениями на частные дома, с Северного Кавказа - угонами автомобилей и транзитом золота.

Такие "национальные профессии" можно еще перечислять. Сейчас многое меняется. Так, например, приезжие из Молдавии увлеклись интернет-мошенничеством и аферами с кредитными картами, преступники из Азии - "крышеванием" бизнесменов, с Кавказа - крупными финансовыми махинациями.

Раскрытие преступлений этих сообществ усложняется их абсолютной закрытостью - чужих они не допускают. Это только перед законом преступник не имеет национальности. В своей среде очень даже имеет.

Еще одно важное изменение в действиях этнических преступников - они перестали особо зависеть от своих диаспор в России.

Интернациональные шайки, когда на "дело" идет русский бандит вместе, скажем, с кавказским, - уже редкость

Нет, они, разумеется, используют своих земляков - как информаторов, требуют у них убежища, еды и денег. Нередко эти земляки становятся их жертвами. Кстати, преступления в отношении собственных земляков очень распространены. И латентны.

Но сами бандиты - не выходцы из этих диаспор, как было раньше.

Они действуют по вахтовому методу, сменяя друг друга. Одни уехали, другие приехали. "Работают" небольшими группами, после завершения преступления сразу же уезжают.

Чувствуют себя эти "гастролеры" здесь как завоеватели, не будучи скованны никакими традициями и условностями, принятыми дома, - ни авторитетом старейшин, ни религией. Поэтому и полиции очень сложно на них влиять, проводить какую-то профилактику.

Раньше приглашали старейшин диаспоры на беседу. Старейшины могли повлиять на приезжих, предупредить преступления. Часто диаспоры сами выдавали своих "отморозков" - спокойная жизнь важнее.

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