Курильский вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, днем 2 октября выбросил пепел на высоту до пяти километров.

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на семь километров", - сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

Угрозы населению нет. Пеплопадов в городе не зафиксировано, запах сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров. Он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам.



По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода. Затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.