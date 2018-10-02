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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла

Текст: Дина Непомнящая

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, днем 2 октября выбросил пепел на высоту до пяти километров.

Фото: depositphotos.com
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на семь километров", - сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

Угрозы населению нет. Пеплопадов в городе не зафиксировано, запах сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров. Он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам.

По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода. Затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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