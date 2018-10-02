На Камчатке возбудили дело в отношении тренера детской спортшколы

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в отношении 59-летнего тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки, проведенной по обращению родителей девятилетней школьницы, которая повредила позвоночник во время тренировки. Травму девочка получила из-за того, что преподаватель пустил ее на канатную дорогу, которая эксплуатировалась с нарушениями норм безопасности.

"Во время подъема соскочил бугель и, чтобы удержаться, ученица обеими руками схватилась за трос. Горнолыжная палка, висевшая на ее запястье, перекрутилась и зажала ребенку руку. В результате трос поднял девочку на высоту около полутора-двух метров. Оттуда она упала и получила повреждения позвоночника средней тяжести", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тренеру, который должен был отвечать за безопасность детей во время занятий, грозят штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.