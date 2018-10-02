Новости

Захарова напомнила Лондону о требовании "предъявить Скрипаля" 06:48
Роботы выйдут на работу в метро Токио 06:33
Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Нью-Йорка 06:20
В Хабаровске из горящей квартиры спасли ребенка 06:20
На Камчатке возбудили дело в отношении тренера детской спортшколы 06:18
Консул РФ посетил задержанное в Пусане судно "Севастополь" 06:00
СМИ: Российскую ракету «Сармат» испытают в начале 2019 года 05:28
Жители индонезийского Макассара ощутили сильные подземные толчки 05:07
На Чукотке открыли современную дорогу 05:03
В Приморье раскрыли дело о незаконной миграции 05:00
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия населения ведущих стран 04:46
На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 2,8 04:46
Россия призвала Лондон не провоцировать напряженность в Арктике 04:42
Бывший глава МИД Британии порекомендовал отложить Brexit 04:17
Музей отвратительной еды появится в Швеции 03:51
Мэй рассказала о судьбе мигрантов после Brexit 03:48
Соучредитель Microsoft заявил о своем повторном лечении от рака 03:39
Государственный долг США достиг рекордных за всю историю цифр 03:20
Число митингующих в Барселоне достигло 180 тысяч 02:34
Рогозин рассказал о проблемах в сотрудничестве "Роскосмоса" и NASA 02:33
Боец MMA Макгрегор: Нурмагомедов рассыпется на мелкие кусочки 02:32
Второй за два дня самолет потерпел крушение на юге Калифорнии 02:30
Аэропорт Лос-Анджелеса позволил пассажирам брать марихуану на борт 02:08
Le Figaro: Президент Франции не принял отставку главы МВД 01:45
Министр обороны США отменил свой визит в Китай 01:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
10 главных книг осени
10 главных книг осени
02.10.2018 06:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возбудили дело в отношении тренера детской спортшколы

Текст: Дина Непомнящая

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья в отношении 59-летнего тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту (часть 1 статьи 238 УК РФ).

В Петербурге начали проверку жалобы на учителя, избившего ребенка книгой

Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки, проведенной по обращению родителей девятилетней школьницы, которая повредила позвоночник во время тренировки. Травму девочка получила из-за того, что преподаватель пустил ее на канатную дорогу, которая эксплуатировалась с нарушениями норм безопасности.

"Во время подъема соскочил бугель и, чтобы удержаться, ученица обеими руками схватилась за трос. Горнолыжная палка, висевшая на ее запястье, перекрутилась и зажала ребенку руку. В результате трос поднял девочку на высоту около полутора-двух метров. Оттуда она упала и получила повреждения позвоночника средней тяжести", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тренеру, который должен был отвечать за безопасность детей во время занятий, грозят штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обошел Трампа в рейтинге доверия населения ведущих стран
Россия призвала Лондон не провоцировать напряженность в Арктике
Рогозин рассказал о проблемах в сотрудничестве "Роскосмоса" и NASA
Министр обороны США отменил свой визит в Китай
Полиция применила силу против митингующих в Барселоне