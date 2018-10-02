В Якутии на поиски пилота вертолета отправились добровольцы

Три добровольца отправились на поиски пилота частного вертолета Robinson, совершившего 29 сентября жесткую посадку в ущелье Момского района Якутии. Об этом рассказали "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе.

Накануне продолжить осмотр территории с воздуха помешало ухудшение погоды. Сегодня операцию также пришлось прервать. При этом наземная группа спасателей работу не прекращала.

Добровольцы решили попробовать подойти к ущелью с другой стороны.

"Их направил глава села Сасыр Момского района. При себе у членов группы спутниковые телефоны. Когда добровольцы прибудут на место - сразу свяжутся с нами и приступят к поискам", - отмечают в ЕДС.