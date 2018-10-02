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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье раскрыли дело о незаконной миграции

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении пяти членов межрегиональной преступной группы, обвиняемых в организации незаконного въезда иностранцев в Россию (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

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По версии следствия, один москвич, три жителя Приморского края (двое из них из Владивостока) и один хабаровчанин в течение 2016 года занимались подготовкой документов, дающих иностранцам право получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ. Осуществляли они это от имени руководителей 14-ти коммерческих структур, не являющихся участниками внешнеэкономической деятельности.

В результате на территорию России незаконно въехало почти 500 иностранных граждан в основном из КНР, Вьетнама и других стран Азии.

Незаконную деятельность пресекли сотруднки регионального управления ФСБ России по Приморскому краю. Фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись. Часть иностранцев, которым они помогли пересечь границу, самостоятельно вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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