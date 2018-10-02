Застрявшим в Шереметьево жителям Камчатки помогут власти

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин взял под контроль ситуацию с камчатскими семьями, которые не смогли вылететь из московского аэропорта Шереметьево из-за возгорания вагона, перевозившего пассажиров между терминалами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что во время пожара никто не пострадал, но вовремя продолжить путь камчатцы не смогли. Пока они находятся в гостинице. За ситуацией следят Камчатское авиационное предприятие и правительство края.

В случае необходимости Владимир Илюхин поручил своевременно оказать жителям региона необходимую помощь.