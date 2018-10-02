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02.10.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартирой

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В резонансном уголовном деле мэра Оренбурга Евгения Арапова, арестованного в августе по обвинению в коррупции, появился новый эпизод. По данным правоохранительных органов, глава города получил в качестве взятки от предпринимателя еще и однокомнатную квартиру в новостройке.

Фото: wikipedia.org
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- По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО "ПСК Вектор"  лично дал, а глава города Оренбурга Евгений Арапов лично получил взятку в виде предоставления права на недвижимое имущество - однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме, возводимом на улице Терешковой, стоимостью 1 320 300 рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В ведомстве считают, что квартира стала "благодарностью" за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории областного центра. Евгению Арапову предъявлено новое обвинение - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, в особо крупном размере).

- Обвиняемый избрал позицию в соответствии со своим процессуальным статусом. Действия взяткодателя квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), - уточнили в СК.

Как уже писала "РГ", в августе из-за коррупционного скандала Оренбург оказался "обезглавленным". Сначала был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона рублей вице-мэр Геннадий Борисов. А затем фигурантом уголовного дела стал и глава города Евгений Арапов. По версии следствия, 19 мая этого года Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 600 тысяч рублей. Большая часть этой суммы - 400 тысяч рублей - причиталась главе города. Суд поместил Евгения Арапова под арест до 14 октября.

Расследование продолжается.

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