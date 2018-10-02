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02.10.2018 17:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбивший четверых детей ульяновский водитель сдался полиции

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Водитель автомобиля, скрывшийся с места ДТП с участием четверых подростков-пешеходов в Ульяновской области, во вторник добровольно сдался полиции. Информацию об этом распространила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ДТП, в результате которого один ребенок погиб и трое пострадали, произошло в городе Барыш Ульяновской области вечером 30 сентября. Как рассказали в полиции, в момент трагедии ребята - три девочки и юноша - шли по правому краю проезжей части. Автомобиль, который двигался в попутном с ними направлении, наехал на пешеходов, а затем скрылся с места ДТП.

Всех пострадавших доставили в местную больницу, однако травмы, полученные 14-летней девочкой, оказались несовместимы с жизнью. Она погибла, несмотря на все усилия медиков. Состояние здоровья еще двух девочек опасений у докторов не вызывает. Они госпитализированы и получают необходимую терапию. У юноши диагностированы переломы плечевой кости и основания свода черепа, а также эпидуральная гематома. Его пришлось перевести в одну из больниц Ульяновска.

Несколько дней полиция разыскивала водителя автомобиля, сбившего подростков. Информацию о поисках активно распространяли в социальных сетях. В результате виновник сам явился в полицию и сознался в содеянном.

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- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, проводится предварительное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя, - рассказала Ирина Волк.

В связи с трагедией полиция вновь напомнила о необходимости профилактики ДТП с участием пешеходов, в частности, детей. Одежда, в которой они передвигаются по дорогам в темное время суток, должна содержать светоотражающие элементы. Кроме того, родителям не следует допускать нахождения детей на проезжей части без сопровождения взрослых, особенно в темное время.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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