Умерла 92-летняя жительница Кизела, не получавшая медпомощь онкологов

Новости

Всероссийский конкурс молодых композиторов объявил своих победителей 14:23
В Саратове депутата облдумы подозревают в коммерческом подкупе 14:20
CNN назвала Москву одним из лучших мест для осеннего путешествия 14:19
МАЗ привезет в Россию китайскую "ГАЗель" 14:15
Погибшему в Сирии томичу установят мемориальную доску 14:09
США в 2019 году выдадут россиянам до 200 тысяч виз 14:07
Губернатор Курганской области объявил об отставке 14:05
МИД РФ обсудил с послом США корейское урегулирование и Афганистан 14:02
Россия впервые заняла второе место в рейтингах продаж туроператоров 14:01
Введение в Беларуси биометрических документов перенесли на 2020 год 13:55
Миллионные долги челябинки оплатил зарубежный работодатель 13:50
Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартирой 13:49
Мэр Владивостока подал в отставку 13:39
Владимир Крикунов возглавил хоккейное "Динамо" 13:38
Карсаков: Нынешней армейской молодежи проще, чем нам против "Барсы"-1992 13:31
В Крыму спрогнозировали экономический эффект от Крымского моста 13:30
Лукашенко согласовал проект указа по управлению радиочастотным спектром 13:28
У "Форсажей" появится "женский" спин-офф 13:28
В Удмуртии пенсионерка оставила в камере хранения магазина 350 тысяч 13:25
НАТО пригласил на учения российских наблюдателей 13:24
СМИ раскрыли секрет 50-летней китаянки, которая выглядит на 20 лет 13:19
ЦОДД: Увеличилось число иногородних машин, въезжающих в Москву 13:18
Ударник Sigur Rós покинул группу из-за обвинения в изнасилованиях 13:13
В Нью-Дели запустят систему оповещения о загрязнении воздуха 13:08
На Ставрополье женщина заказала убийство соседей из-за ремонта 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
10 главных книг осени
10 главных книг осени
02.10.2018 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Умерла 92-летняя жительница Кизела, не получавшая медпомощь онкологов

Текст: Инесса Суворова (Пермь)

Тяжелобольная жительница Кизела Зоя Красносельских не дожила до операции по удалению обширной опухоли, поразившей половину ее лица. Она скончалась в больнице через три дня после госпитализации.

Фото: depositphotos.com
В Сибири уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей

История 92-летней женщины получила широкий резонанс общественности после того, как ее дочь обнародовала отказ медиков краевого онкодиспансера в госпитализации своей матери. Пенсионерка страдала от новообразования в носу, но обратилась за помощью к онкологам, когда опухоль уже "съела" половину лица пенсионерки, мешала уже не только принимать пищу, но и дышать.

После шума, поднятого в прессе, пожилую женщину перевезли на обследование в больницу города Губаха. Там было установлено, что хирургическое лечение пациентки невозможно из-за особенностей его локализации новообразования на лице и шее. При этом заболевание осложнялось кровотечением.

Врачи решили доставить женщину на дополнительное обследование и определения дальнейшего лечения в Пермскую городскую клиническую больницу № 4. В стационаре ей смогли остановить кровотечение, но в понедельник пациентка скончалась.

- Причиной стали как общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний, - сообщили "РГ" в пермском минздраве.

Ранее ведомство сообщало, что весь процесс лечения пожилой женщины стал предметом служебной проверки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скрипаль не поверил в причастность Москвы к своему отравлению
США в 2019 году выдадут россиянам до 200 тысяч виз
НАТО пригласил на учения российских наблюдателей
Песков: Путин может заняться делами регионов во вторник
Власти Индонезии подтвердили гибель 1234 людей при землетрясении