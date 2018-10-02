Умерла 92-летняя жительница Кизела, не получавшая медпомощь онкологов

Тяжелобольная жительница Кизела Зоя Красносельских не дожила до операции по удалению обширной опухоли, поразившей половину ее лица. Она скончалась в больнице через три дня после госпитализации.

История 92-летней женщины получила широкий резонанс общественности после того, как ее дочь обнародовала отказ медиков краевого онкодиспансера в госпитализации своей матери. Пенсионерка страдала от новообразования в носу, но обратилась за помощью к онкологам, когда опухоль уже "съела" половину лица пенсионерки, мешала уже не только принимать пищу, но и дышать.

После шума, поднятого в прессе, пожилую женщину перевезли на обследование в больницу города Губаха. Там было установлено, что хирургическое лечение пациентки невозможно из-за особенностей его локализации новообразования на лице и шее. При этом заболевание осложнялось кровотечением.

Врачи решили доставить женщину на дополнительное обследование и определения дальнейшего лечения в Пермскую городскую клиническую больницу № 4. В стационаре ей смогли остановить кровотечение, но в понедельник пациентка скончалась.

- Причиной стали как общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний, - сообщили "РГ" в пермском минздраве.

Ранее ведомство сообщало, что весь процесс лечения пожилой женщины стал предметом служебной проверки.