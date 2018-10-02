В ДТП с маршруткой в Саранске пострадали десять человек

Десять человек пострадали при столкновении легкового авто с маршрутным такси в столице Мордовии.

Как сообщили в МВД по региону, ДТП произошло в Саранске накануне вечером. На перекрестке улиц Московской и Республиканской столкнулись ВАЗ-21102 и ГАЗ-А65R35.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, который при повороте налево не предоставил права преимущества пассажирскому микроавтоавтобусу, двигавшемуся во встречном направлении прямо.

- Телесные повреждения получили водитель ВАЗ-21102 и три его пассажира, а также шесть пассажиров маршрутки. После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Водители транспортных средств на момент аварии были трезвыми.

По факту ДТП проводится проверка.