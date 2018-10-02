В Саратове депутата облдумы подозревают в коммерческом подкупе

Депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова подозревают в незаконном получении более пяти миллионов рублей от предпринимателей, занимавшихся транспортными перевозками.

Как сообщили в управлении СК по Саратовской области, в отношении 49-летнего депутата, возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия народный избранник, который одновременно являлся генеральным директором автокомбината, незаконно получил от двух индивидуальных предпринимателей, 5 миллионов 300 тысяч рублей. Коммерсанты заплатили руководителю предприятия за возможность работать на автобусных пассажирских маршрутах в Саратове, право обслуживания которых, по результатам проведенного мэрией конкурса, получил автокомбинат.

В августе Андрей Беликов был заключен под стражу по другому уголовному делу, также связанному с транспортными перевозками. Как уже сообщала "РГ", правоохранители считают, что гендиректор автокомбината присвоил 15 миллионов рублей, которые предприятие получило из областного бюджета через министерство социального развития региона в виде компенсации за перевозку льготников.

В пресс-службе управления СК по региону уточнили, что уголовные дела в отношении депутата возбуждены на основании оперативных материалов УФСБ по Саратовской области.