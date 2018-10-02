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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

Пожар, вспыхнувший в саратовском торгово-развлекательном центре "Триумф Молл", стал причиной эвакуации посетителей: из здания вывели 400 человек.

Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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Как сообщило Главное управление МЧС по региону, сигнал о задымлении в одном из кафе, расположенном на втором этаже здания торгового комплекса, поступило во вторник вечером, в 18 часов 32 минуты по московскому времени. К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

По информации пресс-службы ведомства, причиной пожара стало возгорание фритюрницы в помещении кафе. Угрозу удалось ликвидировать еще до прибытия сотрудников МЧС с помощью огнетушителя.

Из здания сотрудниками торгового комплекса было эвакуировано 400 человек.

К счастью, обошлось без жертв. Пострадал один человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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