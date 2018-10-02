Саратовская прокуратура обжалует приговор матери-одиночке за пособие

Саратовская областная прокуратура обжалует скандальный приговор мирового суда матери-одиночке Ольги Журавлевой из Ивантеевского района.

Как уже рассказывала "РГ", мать двоих детей, один ребенок тяжело болен, обвинили в незаконном получении пособия по безработице и приговорили к 120 часам обязательных работ. Причиной уголовного преследования стало получение женщиной трех тысяч рублей и пищевых отходов в пиццерии, где она подрабатывала мытьем полов.

По поручению прокурора Саратовской области уголовно-судебным управлением проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного приговора, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Принято решение инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу малозначительности, - сказала и.о. старшего помощника прокурора области Ольга Федорова.

Ранее сама Ольга Журавлева обжаловала приговор мирового судьи, а бесплатно защищавший ее адвокат Павел Павликов сообщил, что будет добиваться оправдания. По мнению защитника, женщина не находилась в трудовых отношениях с владельцами пиццерии, а просто помогала знакомым, которые ее отблагодарили.

Между тем нашумевшее уголовное дело в отношении безработной прокомментировали и в Роструде. Как пишут РИА Новости, глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов пообещал "более глубоко" разобраться в этой ситуации, в тоже время, порекомендовав гражданам официально оформлять трудовые отношения.