В Барнауле автобус врезался в опору моста

В Барнауле произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали 11 человек.

- Авария случилась в центре города, на проспекте Строителей, в разгар рабочего дня, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - По предварительным данным, водитель автобуса во время опасной ситуации на дороге не снизил вовремя скорость и допустил наезд на опору железнодорожного моста.

11 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. К месту аварии прибыло сразу несколько карет скорой помощи, что создало огромную пробку.

Как пишут в соцсетях очевидцы ДТП, водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком, поэтому автобус въехал в опору моста. Истинные причины дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам полиции, которые сейчас проводят проверку обстоятельств аварии.