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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе в массовом ДТП один погиб, пятеро ранены

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Полиция начала проверку по факту массового ДТП в городе Новокузнецке Кемеровской области. В результате столкновения автобуса и трех автомобилей один человек погиб, пятеро получили ранения.

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ДТП произошло в 07:40 по местному времени на Ильинском шоссе, в районе остановки "Набережная".

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с маршрутным пассажирским автобусом ПАЗ. В результате удара легковой автомобиль отбросило на Hyundai Solaris, двигавшийся в попутном направлении. После этого в машины врезался УАЗ Патриот.

- В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2114, - сообщил "РГ" представитель ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. - Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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