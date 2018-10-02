В Кузбассе в массовом ДТП один погиб, пятеро ранены

Полиция начала проверку по факту массового ДТП в городе Новокузнецке Кемеровской области. В результате столкновения автобуса и трех автомобилей один человек погиб, пятеро получили ранения.

ДТП произошло в 07:40 по местному времени на Ильинском шоссе, в районе остановки "Набережная".

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с маршрутным пассажирским автобусом ПАЗ. В результате удара легковой автомобиль отбросило на Hyundai Solaris, двигавшийся в попутном направлении. После этого в машины врезался УАЗ Патриот.

- В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2114, - сообщил "РГ" представитель ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Сергеев. - Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.