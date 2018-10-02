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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске пациент угнал автомобиль "скорой"

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские полицейские задержали больного, угнавшего автомобиль "скорой помощи".

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Инцидент произошел 1 октября в Ленинском районе Новосибирска. Один из пациентов, поступивший накануне в медицинское учреждение с кожным заболеванием, стал неадекватно себя вести. Больной выскочил на улицу и, угрожая водителю "скорой" ножом, заставил его покинуть салон. После этого мужчина сел за руль автомобиля и скрылся на нем в неизвестном направлении.

Медики обратились за помощью в полицию. В городе объявили план "Перехват". Угонщика задержали, карету "скорой" вернули владельцам.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ - "Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья", - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Причины, по которым пациент угнал "скорую", пока неизвестны. Больного направили на психиатрическую экспертизу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Нападения на медиков
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