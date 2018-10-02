В Новосибирске пациент угнал автомобиль "скорой"

Новосибирские полицейские задержали больного, угнавшего автомобиль "скорой помощи".

Инцидент произошел 1 октября в Ленинском районе Новосибирска. Один из пациентов, поступивший накануне в медицинское учреждение с кожным заболеванием, стал неадекватно себя вести. Больной выскочил на улицу и, угрожая водителю "скорой" ножом, заставил его покинуть салон. После этого мужчина сел за руль автомобиля и скрылся на нем в неизвестном направлении.

Медики обратились за помощью в полицию. В городе объявили план "Перехват". Угонщика задержали, карету "скорой" вернули владельцам.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ - "Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья", - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Причины, по которым пациент угнал "скорую", пока неизвестны. Больного направили на психиатрическую экспертизу.