В Томской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Томской области задержан 34-летний мужчина - он обвиняется в убийстве 10-летней девочки, тело которой было найдено накануне в лесном массиве поселка Нарга.

Как сообщили "РГ" в СУ СК РФ по региону, сейчас выясняются обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании задержанному, которому уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, меры пресечения. Не исключено, что мужчина причастен к совершению других подобных преступлений.

Как сообщала "РГ", с заявлением об исчезновении внучки в полицию обратилась бабушка погибшей. Девочка ушла из дома и не вернулась днем 30 сентября. Захороненное тело ребенка обнаружили в лесу.

В поисковых мероприятиях задействовали современную технику: квадрокоптер, тепловизор, источник экспертного света. Это позволило в течение суток обнаружить тело и оперативно задержать подозреваемого.