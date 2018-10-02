У экс-главы Карелии в счет долга арестовали два элитных авто

Судебные приставы Карелии наложили арест на дорогие автомобили экс-главы республики Андрея Нелидова. Их реализуют в счет погашения долга, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Напомним, бывшего главу Карелии, а потом директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова судили за получение многомиллионных взяток. Эти деньги он брал с предпринимателей за право работать на острове.

Суд приговорил Андрея Нелидова к восьми годам строгого режима и штрафу в 27,5 миллиона рублей.

Сначала в счет долга у Нелидова изъяли коллекцию драгоценностей и дорогих сувениров. Теперь арестовали два принадлежащих ему автомобиля - Cadillac и BMW. Их уже переместили на стоянку, где оценят и продадут. Вырученные средства пойдут на погашение долга.