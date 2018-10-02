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02.10.2018 18:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Балтийском море потушили пожар на литовском судне

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Пожар на литовском пароме Regina Seaways полностью потушен. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрия Алехина, в ближайшее время на судне планируется запустить один из двигателей, чтобы паром мог дойти до Клайпеды.

Фото: depositphotos.com
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Существует и альтернативный план - доставить паром на буксире. Сейчас недалеко от судна находятся три корабля.

Ранее стало известно, что на пароме Regina Seaways, который следовал в литовский город Клайпеду из немецкого Киля, произошел взрыв. Пострадало машинное отделение, начался пожар и судно стало дрейфовать по нейтральным водам.

На помощь парому направлены литовские и российские суда.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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