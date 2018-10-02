В Карелии директора музея заподозрили в развращении детей

В городе Медвежьегорске в Карелии двух мужчин подозревают в развращении несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ "Совершение развратных действий", сообщили в пресс-службе СК по республике.

Как удалось узнать "РГ" из неофициальных источников, один из подозреваемых - директор Медвежьегорского краеведческого музея. Второй не является жителем Карелии. Директор музея уже дает признательные показания.

По версии следствия, подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.