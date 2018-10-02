В Краснодаре при падении строительного крана погиб рабочий

Во вторник днем в Краснодаре во время сильнейшего ливня от порывов ветра рухнул строительный кран. ЧП произошло на территории одного из возводимых жилых комплексов в районе Западного обхода.

По предварительным данным, в кабине крана в этот момент находился оператор. От полученных травм он скончался. Информации о других пострадавших нет.

- На место происшествия отправлена оперативная группа. Обстоятельства случившегося уточняется, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кстати

По данным Росгидромета, в ближайшие трое суток на Кубани ожидаются дожди с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Возможно формирование смерчей и подъем воды в реках.