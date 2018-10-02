В Краснодаре после распыления газа эвакуировали школу

В одной из школ Краснодара, где обучается около тысячи детей, неизвестные распылили на первом этаже баллончик перцового газа.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции примерно в 11.00.

На место происшествия выехали сотрудники оперативно-следственной группы и машины скорой помощи.

- Из здания эвакуировали детей и преподавателей. Сейчас на месте устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как уточнили в департаменте образования города, всем детям, почувствовавшим себя плохо, оказана оперативная медицинская помощь. Занятия в этот день отменили, но в ближайшее время проведут дополнительные часы, чтобы скомпенсировать сорванные уроки.