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02.10.2018 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре после распыления газа эвакуировали школу

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В одной из школ Краснодара, где обучается около тысячи детей, неизвестные распылили на первом этаже баллончик перцового газа.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции примерно в 11.00.

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На место происшествия выехали сотрудники оперативно-следственной группы и машины скорой помощи.

- Из здания эвакуировали детей и преподавателей. Сейчас на месте устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как уточнили в департаменте образования города, всем детям, почувствовавшим себя плохо, оказана оперативная медицинская помощь. Занятия в этот день отменили, но в ближайшее время проведут дополнительные часы, чтобы скомпенсировать сорванные уроки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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