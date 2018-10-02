На Урале у жены чиновника забрали дом из-за неподтвержденных доходов

В Свердловской области супруга муниципального чиновника лишилась дома из-за того, что не смогла подтвердить доходы, на которые он был приобретен.

Несоответствие доходов и имущества было выявлено в рамках прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации Первоуральска.

"Жена начальника отдела транспорта и связи управления ЖКХ и строительства в 2014 году приобрела участок 905 квадратных метров и жилой дом 181,2 "квадратов" общей стоимостью более 5,3 миллиона рублей. Это намного превысило задекларированный доход супругов за три года, которые предшествовали заключению сделки", - сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Надзорный орган направил в суд исковое заявление с требованием изъять участок и дом в доход государства. В ноябре 2016 года инстанция в удовлетворении требований отказала, и прокуратура обжаловала это решение.

Областной суд встал на сторону силовиков и земля со строениями были конфискованы, региональное управление Росреестра зарегистрировало право собственности Российской Федерации на них.