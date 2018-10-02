Обвинительным приговором во вторник в Мещанском районном суде столицы закончился процесс над бывшим заместителем начальника управления "Б" Главка МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Александром Соболем.

Он получил шесть лет колонии общего режима за превышение должностных полномочий путем фальсификации доказательств. По приговору суда осужденному запрещено занимать должности на государственной службе в течение двух лет после освобождения из заключения. По решению суда он лишен звания "полковник полиции".

В этом деле есть еще один фигурант - бывший подчиненный Соболя Сергей Абрамов. Он также был признан виновным и приговорен к пяти годам.

Оба осужденных бывших офицера полиции свою вину так и не признали.

Что же стоит за формулировкой обвинения? Следствие и суд доказали, что сотрудники полиции сфальсифицировали доказательства, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий в отношении директора музыкальной группы "Земляне" Сергея Черенкова и его знакомого Сергея Похилюка.

Они были незаконно привлечены к уголовной ответственности за мошенничество и длительное время содержались под стражей. И даже были осуждены.

Президиум Мосгорсуда в ноябре 2015 года отменил приговор в отношении Черенкова и Похилюка и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд, который в марте 2016-го вернул его в надзорное ведомство в связи с отсутствием события преступления. Дело закрыли.