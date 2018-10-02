Задержано "доверенное лицо" полковника Захарченко

В рамках расследования дела полковника Захарченко следователи задержали адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который, как считают в СК РФ, был "доверенным лицом" Захарченко и помогал фигуранту скрывать улики. Кроме того, по делу о взятке задержан член совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерий Маркелов.

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте задержанных, передает РИА Новости.

"Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова - после него", - уточнила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Первому вменяется передача взятки, а второму - посредничество при передаче.