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03.10.2018 21:59
Рубрика: Общество

Наличные страховку не заменят

Предложения вернуть "лишние" средства по полису ОМС - мошенничество
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7685 (222)
"Вы здоровы и не обращались в этом году к врачам? Тогда вы можете вернуть назад деньги, не потраченные по полису обязательного медицинского страхования" - это только один из видов информационной "атаки" на доверчивых граждан. Мошенники используют все средства связи: звонят по телефону, пишут на электронную почту и в мессенджер, публикуют призывные объявления в соцсетях и на тематических страничках о здоровье. Сомневаться не стоит: вас собираются не обогатить, а обобрать.

Широко распространяемые сейчас в интернете предложения "получить выплату за неиспользованные средства по полису ОМС" - очередной новоизобретенный способ мошенничества, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. Монетизировать страховые взносы по полису ОМС невозможно.

Фото: photoxpress
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Тем не менее, по данным ВСС, на удочку мошенников попадаются довольно часто. Как это происходит? Гражданам предлагается перейти на сайты несуществующих организаций, заполнить форму и узнать сумму средств, которые якобы можно вернуть по закону. После того как человек вводит персональные данные, на экране высвечивается сумма возврата, которая иногда достигает нескольких сотен тысяч рублей. Но чтобы ее получить, держателям полиса ОМС предлагают ввести данные банковской карты и оплатить организационный взнос, обычно несколько сотен рублей. Сумма кажется незначительной, однако таких взносов может быть множество, и их предлагается оплатить один за другим. Часто люди оставляют на таких сайтах несколько тысяч рублей, прежде чем понимают, что стали жертвами мошенничества. Кроме того, позже злоумышленники могут воспользоваться данными банковской карты, чтобы снять большие суммы.

Важно знать: по действующему законодательству никаких выплат по полису ОМС за неиспользованные страховые случаи не предусмотрено. На то оно и страхование: взносы платят все. Кто-то болеет больше и лечится, соответственно, чаще, и на его лечение требуется больше средств. Кто-то, напротив, по врачам почти не ходит. Но ведь завтра он тоже может заболеть, и ему понадобится медицинская помощь.

"Страховые взносы на ОМС накапливаются не на личном счете человека (такого счета не существует), а аккумулируются в федеральном фонде ОМС для оплаты лечения при наступлении страхового случая, - говорится в официальном сообщении ВСС. - Предложения вернуть неизрасходованные на ОМС средства - мошенничество, их следует игнорировать. Или сообщать в правоохранительные органы".

Компетентно

Александр Трошин, руководитель направления по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков

- Страховые взносы, отчисляемые за гражданина работодателем, идут в "общий котел". Они не делятся на каждого человека по отдельности. "Сэкономить" внесенные средства, если человек не получал медуслуг по ОМС, невозможно. Когда наступает страховой случай, человек заболевает, он будет лечиться, и если заболевание серьезное и длительное, стоимость лечения может быть в разы больше, чем его страховые взносы. Тем не менее гражданин не может "исчерпать" сумму оплаты лечения по полису ОМС, так как такого лимита нет. В этом, собственно, и состоит солидарный принцип медицинского страхования, когда "здоровый платит за больного".

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