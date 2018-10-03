МВД возбудило дело о мошенничестве в отношении "Натали Турс"

Следователи управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы возбудили уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве в отношении пока неустановленных лиц из туристической компании "Натали Турс". Об этом в среду сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Ранее столичные прокуроры провели проверку деятельности туроператора "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур". Поводом послужили материалы, размещенные в СМИ о массовых нарушениях прав российских граждан, приобретших путевки в указанных компаниях.

Прокуратурой Центрального административного округа столицы было установлено, что более 1 миллиона рублей, полученные от 5293 туристов в качестве оплаты за предстоящие поездки, поступили на расчетные счета вышеуказанных компаний.

"При этом договорные обязательства перед клиентами выполнены так и не были. И хотя туристские продукты предоставлены не были, денежные средства гражданам не вернули", - отметили в надзорном ведомстве, пояснив, что деньги со счетов указанных юрлиц были переведены на счета третьих лиц.

Прокуроры усмотрели в таких действиях признаки состава преступления и направили материалы проверки в следственный орган. УВД по ЦАО в итоге возбудило и расследует уголовное дело по ч.4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").

Напомним, крупный игрок российского туристического рынка туроператор "Натали Турс" 4 сентября объявил о прекращении работы. Клиентам порекомендовали обращаться за выплатами в "Ингосстрах".

При этом, по словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, только около 6 тысяч человек из 30 тысяч купивших путевки у "Натали Турс", имеют официальные основания для получения страховых выплат по сорванным турам. Возмещение по остальным - под большим вопросом, отметил он.

Дело в том, что многие турагентства, продававшие турпродукты "Натали Турс", не имели официальных договоров с компанией. Это означает, что невозможно подтвердить факт поступления денег от агентства туроператору. Скорее всего, это связано с тем, что многие агенты работали с "Натали Турс" по неофициальным схемам.