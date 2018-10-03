Новости

Индекс МосБиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:09
Туриста осудили за дебош в императорских покоях в Петербурге 18:09
Фонд национального благосостояния сократился на три процента 17:59
Автомобили "Волк" пройдут ходовые и климатические испытания 17:55
Россельхознадзор решил приостановить работу "Петелинской птицефабрики" 17:35
Эксперты: К концу 2020 года США ждет рецессия 17:33
Ученые из США доказали, что добро побеждает зло 17:33
Ахиллесова пята: крушение дрона в США выявило критическую уязвимость 17:32
В Ленобласти педофил заманил ребенка в квартиру арбузом 17:31
Toyota Camry вернулась в Европу спустя 14 лет 17:28
Президент назначил начальника воронежской полиции 17:27
Путин назвал Трампа виновником роста мировых цен на нефть 17:25
В Москве восстановили работу платных парковок 17:24
Журналисты Союзного государства отправились в пресс-тур по Прибайкалью 17:23
В Петербурге отец топором убил 11-летнего сына 17:22
Следователи послушают песню Монеточки и репера Noize MC 17:20
В РЖД рассказали о внедрении новой цифровой платформы для пассажиров 17:14
NASA сообщило о неполадках с американским скафандром 17:14
Страховщики начали выплаты клиентам "Натали Турс" 17:09
В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю девочку из Сочи 17:04
Минфин признал несостоявшимся аукцион по ОФЗ на 10 млрд рублей 17:03
В США посетитель бассейна умер из-за амебы, пожирающей мозг 16:55
Пострадавших при взрыве детей перевезут из Дагестана в Нижний Новгород 16:52
Путин назвал нарушением Устава ООН присутствие США в Сирии 16:51
В России начали тестировать технологию прохода в электричку по лицу 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 17:11
Рубрика: Происшествия

Подруга полковника Захарченко уехала в США

Текст: Наталья Козлова
В среду стало известно, что гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина эмигрировала в Америку.

По предположениям журналистов, дама покинула родину молча и быстро после задержания и ареста доверенного лица Захарченко, бывшего адвоката Виктора Белевцова.

Это новый поворот в скандальном деле Захарченко, точнее в раскрытии тайны изъятых у него его миллиардов. Теперь рядом с миллиардами фигурируют подрядчик РЖД Валерий Маркелов и экс-адвокат Белевцов. Они, судя по информации Следственного комитета, имеют прямое отношение к двум из девяти миллиардов, которые были изъяты в квартире его сестры.

По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал полковнику в общей сложности 2 млрд рублей. А Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег. Напомним, во вторник Басманный суд арестовал этих задержанных до 1 декабря.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Его уголовное дело получило широкий общественный резонанс после обнародования фантастических и невиданных до этого цифр - при обыске у родственницы нашли около 9 млрд рублей в разной валюте.

Родные, жены и подруги полковника Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно

Все эти деньги вместе с имуществом полковника и его семьи по требованию Генпрокуратуры были обращены в доход государства. А это 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, слиток золота весом в полкилограмма, часы Rolex и драгоценности. Родные, жены и подруги Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно.

Новые фигуранты дела знают очень много. По мнению следствия, именно Виктор Белевцов помог бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском по делу о хищениях в ОАО "Электрозавод". А про обыск Марчукову предупредил сам Захарченко, чьи подчиненные вели оперативное сопровождение дела.

По совету Захарченко женщина отдала свой ноутбук, телефон и документы его доверенному лицу - адвокату Виктору Белевцову, спрятав таким образом улики от следователя.
Совфед одобрил закон о передаче в ПФР средств коррупционеров

Руководитель группы компаний, выступающих крупнейшими подрядчиками РЖД, Валерий Маркелов скрывался не один год. Пока его подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Если только эту статью следствие сможет доказать в суде, то статья предусматривает наказание вплоть до 15 лет колонии.

Есть подозрения, и следствие их не опровергает, что в ближайшее время под стражей могут оказаться еще несколько человек, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему больших денег.

Когда суд арестовывал бывшего адвоката и коммерсанта, следователь назвал в числе тех, кто мог дать деньги Захарченко, члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, совладельца группы "1520" Михаила Ушеровича и бизнесмена Дмитрия Моторина. По неофициальным данным, все эти граждане сегодня скрываются за границей.

Криминальную карьеру Захарченко следствие отсчитывает с 2014 года, когда он инициировал проверки нескольких предприятий по поставками продуктов и ресторанов.

Родные, жены и подруги полковника Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно.

Происшествия Правосудие Следствие Дело о миллиардах полковника Захарченко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нобелевский комитет объявил лауреатов 2018 года по химии
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем родины
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию
Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"