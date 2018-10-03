В среду стало известно, что гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина эмигрировала в Америку.

По предположениям журналистов, дама покинула родину молча и быстро после задержания и ареста доверенного лица Захарченко, бывшего адвоката Виктора Белевцова.

Это новый поворот в скандальном деле Захарченко, точнее в раскрытии тайны изъятых у него его миллиардов. Теперь рядом с миллиардами фигурируют подрядчик РЖД Валерий Маркелов и экс-адвокат Белевцов. Они, судя по информации Следственного комитета, имеют прямое отношение к двум из девяти миллиардов, которые были изъяты в квартире его сестры.

По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал полковнику в общей сложности 2 млрд рублей. А Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег. Напомним, во вторник Басманный суд арестовал этих задержанных до 1 декабря.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Его уголовное дело получило широкий общественный резонанс после обнародования фантастических и невиданных до этого цифр - при обыске у родственницы нашли около 9 млрд рублей в разной валюте.

Родные, жены и подруги полковника Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно

Все эти деньги вместе с имуществом полковника и его семьи по требованию Генпрокуратуры были обращены в доход государства. А это 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, слиток золота весом в полкилограмма, часы Rolex и драгоценности. Родные, жены и подруги Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно.

Новые фигуранты дела знают очень много. По мнению следствия, именно Виктор Белевцов помог бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском по делу о хищениях в ОАО "Электрозавод". А про обыск Марчукову предупредил сам Захарченко, чьи подчиненные вели оперативное сопровождение дела.

По совету Захарченко женщина отдала свой ноутбук, телефон и документы его доверенному лицу - адвокату Виктору Белевцову, спрятав таким образом улики от следователя.

Руководитель группы компаний, выступающих крупнейшими подрядчиками РЖД, Валерий Маркелов скрывался не один год. Пока его подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Если только эту статью следствие сможет доказать в суде, то статья предусматривает наказание вплоть до 15 лет колонии.

Есть подозрения, и следствие их не опровергает, что в ближайшее время под стражей могут оказаться еще несколько человек, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему больших денег.

Когда суд арестовывал бывшего адвоката и коммерсанта, следователь назвал в числе тех, кто мог дать деньги Захарченко, члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, совладельца группы "1520" Михаила Ушеровича и бизнесмена Дмитрия Моторина. По неофициальным данным, все эти граждане сегодня скрываются за границей.

Криминальную карьеру Захарченко следствие отсчитывает с 2014 года, когда он инициировал проверки нескольких предприятий по поставками продуктов и ресторанов.

Родные, жены и подруги полковника Захарченко судились за арестованное добро, но безрезультатно.