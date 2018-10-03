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03.10.2018 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой упал вертолет с пассажирами

Текст: Елена Шулепова (Кострома)

В Костромской области упал вертолет. На место падения выехали экстренные службы, сообщает сайт главного управления МЧС по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС России
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Крушение произошло около деревни Вонышево, Карцевского сельского поселени, Солигаличского района. Сообщение о падении вертолета поступило ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России" от местных жителей в 18:40. На место ЧП сразу же выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона.

По сообщениям местных СМИ, в вертолете могли находится два или три человека. Возможно, охотники.

Подробности случившегося не сообщаются, информация уточняется.

Ситуация находится на личном контроле главы региона и начальника ГУ МЧС России по Костромской области.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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