Под Костромой упал вертолет с пассажирами

В Костромской области упал вертолет. На место падения выехали экстренные службы, сообщает сайт главного управления МЧС по региону.

Крушение произошло около деревни Вонышево, Карцевского сельского поселени, Солигаличского района. Сообщение о падении вертолета поступило ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России" от местных жителей в 18:40. На место ЧП сразу же выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона.

По сообщениям местных СМИ, в вертолете могли находится два или три человека. Возможно, охотники.

Подробности случившегося не сообщаются, информация уточняется.

Ситуация находится на личном контроле главы региона и начальника ГУ МЧС России по Костромской области.