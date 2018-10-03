Под Тверью проверят школу, где учитель бил ребенка головой об стол

В Тверской области следствие проверяет информацию об издевательствах учителя над учеником младших классов.

По информации регионального следственного управления СК РФ, сообщение об антипедагогичных действиях учителя младших классов было размещено в одном из СМИ. Согласно этой публикации, педагог Кушалинской средней школы неоднократно ударял ребенка головой об стол.

- Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств Бежецкий межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, - сообщила официальный представитель тверского СУ СК Валерия Павлова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение